Синоптики рассказали, какая будет погода в Башкирии в феврале 2021

| 01 фев 2021 | 14:31

Январские морозы отступили, подступил февраль, а значит, совсем скоро придется попрощаться с зимой. Февраль подготовит жителей Башкирии к весне – третий месяц зимы обещает быть аномально теплым – ожидаются дожди, мокрый снег и даже плюсовая температура. Но это лишь предварительные прогнозы синоптиков.







По данным сервиса Gismeteo, самой теплой и снежной неделей февраля окажется первая. В Башгидромете отмечают, что теплая погода удержится в регионе из-за южного выноса воздушных масс.



2 февраля и 3 февраля в республике ожидается снег с дождем, столбики термометра покажут +1, 0 градусов днем, а вечером и ночью похолодает до -5, -7 градусов. Ожидаются и усиление ветра, гололедица, снежный накат. Дожди отступят, а на смену им придут сильные снежные осадки – с четверга по воскресенье в республике ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -5, а ночью -4, -8.

В ночь на понедельник 8 февраля в регионе заметно похолодает, осадки отступят. Температура воздуха опустится до -24 градусов ночью, -19 днем. Вся вторая неделя месяца будет по-настоящему зимней: средняя температура днем составит -14, -16 градусов, ночью -18, -20. При прояснениях возможны перепады до -30. Несмотря на морозы за окном, осадки все же будут – в некоторых районах пройдет небольшой снег.



С 20 февраля в республику снова придет аномальное тепло – столбики термометра покажут всего -2 градуса, целыми днями будет идти снег, а ночью будет холодать до -9. Такой характер погоды сохранится до конца месяца – средняя температура воздуха будет граничить на отметке в -3 градусов и постоянно будет «скакать» между плюсом и минусом.









Если верить данному прогнозу метеорологов, весна в 2021 году ожидается ранняя, и уже в начале марта зазвенит капель. Отметим, что это лишь ориентировочный прогноз метеорологов, который может измениться в любое время.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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