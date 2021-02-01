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В Башкирии в феврале ожидаются шестидневная и трехдневная рабочие недели

В Башкирии в феврале ожидаются шестидневная и трехдневная рабочие недели

| 01 фев 2021 | 21:51

23 февраля – День защитника Отечества является нерабочим праздничным днем.

В соответствии с постановлением Правительства РФ (от 10 октября 2020 года № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году») выходной день с субботы 20 февраля перенесен на понедельник 22 февраля.

Таким образом, выходными днями в связи с праздничным днем при пятидневной рабочей неделе являются: 21, 22, 23 февраля. Продолжительность работы в субботу 20 февраля 2021 года не сокращается. Следовательно, с 15 по 20 февраля жителей республики ожидает шестидневная рабочая неделя, а после праздника рабочая неделя будет короткой - с 24 по 26 февраля.

Согласно трудовому законодательству (ст. 120 ТК РФ) при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля в число календарных дней отпуска не включается.

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Источник: mintrud.bashkortostan.ru
Фото: newsbash.ru

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