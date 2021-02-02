В Башкирии местами потеплеет до +3 градусов

| 02 фев 2021 | 09:18

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике в ближайшие дни.







В среду, 3 февраля, в северо-западной половине региона пройдёт небольшой снег, днем без существенных осадков не ожидается. На дорогах образуются снежный накат и гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -2,-7°. В юго-восточной половине прогнозируются мокрый снег, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья, ночью метель. На дорогах появятся снежные заносы, накат и гололедица. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +2,-3°.

В четверг, 4 февраля, ожидается небольшой снег, днем переходящий в снег с дождем. В некоторых районах образуется гололед, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер будет южный умеренный. Ночью -4,-9°, при прояснениях -10,-15°. Днём потеплеет до +3,-2°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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