| 03 фев 2021 | 09:19

В ближайшие дни в Башкирии продержится плюсовая температура. Так, сегодня, 3 февраля, ночью и днем продолжит выпадать снег, на дорогах по-прежнему будут снежные накаты и гололед, местами метели. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°







В четверг погода существенное не изменится, разве что сила ветра. Из-за его отсутствия метелей не ожидается, но без снега жители Башкирии точно не останутся. На дорогах также будет наблюдается гололед. Температура воздуха ночью в северной половине -10,-15°, в южной половине -4,-9°; днем +3,-2°.



В пятницу будет также тепло. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,-2°. Ветер умеренный, теплый. Местами может выпасть снег с дождем, в отдельных районах гололед.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: pixabay