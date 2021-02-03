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Жители Калтасинского района пытаются остановить вырубку полувековых деревьев

Жители Калтасинского района пытаются остановить вырубку полувековых деревьев

Калтасинский район | 03 фев 2021 | 12:27

В селе Краснохолмский Калтасинского района республики местные жители пытаются остановить вырубку полувековых деревьев. Об этом сообщил информационный портал Mkset.

Защитники природы рассказали, что растения не только украшали их дворы, но и защищали людей от грязи и пыли, идущих от трассы Уфа – Нефтекамск. К тому же многие деревья были посажаны еще их родителями и дороги, как память. Однако представителей администрации сельсовета эти доводы не убедили.

В настоящий момент вырубка тополей, берез и сосен уже идет. Всего запланировано ликвидировать 50 деревьев. По словам местных жителей, они обращались и в Министерство экологии и природопользования РБ, и в Минлесхоз, но их жалобы вновь перенаправили в сельсовет, а затем в полицию. Сотрудники правопорядка предупредили граждан, что если они соберутся защищать деревья на улице, им грозит ответственность за участие в несанкционированном митинге. Замглавы администрации Краснохолмского сельсовета Дарвин Шакиров рассказал о другой стороне конфликта. По его словам, деревья представляли опасность: их ветки ломались от сильных ветров и могли травмировать селян. Некоторые местные жители, наоборот, просили ликвидировать старые растения. На освободившихся местах посадили 20 саженцев пирамидальных тополей.

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Источник: proural.info

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