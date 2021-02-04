В Башкирии прогнозируется мокрый снег

| 04 фев 2021 | 09:09

Сегодня, 4 февраля, в Башкирии ожидается мокрый снег. В отдельных районах туман, гололед, ветер теплый порывистый. Температура воздуха ночью опустится до -12,-17°, в южной половине -2,-7°, днем -3,+2°.







Конец рабочей недели отличится осадками в виде дождя. На дорогах следует быть осторожными из-за снежных накатов и гололеда. Ветер южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем +3,-2°.



В субботу ожидается облачная погода с прояснениями. Тем не менее, вид и регулярность выпадения осадков не изменится. Будет идти снег вперемешку с дождем. Возможно налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев. Температура воздуха ночью и днем 0,-5° с понижением в течение дня до -8,-13°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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