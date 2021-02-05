В Башкирии прогнозируются осадки в виде мокрого снега

| 05 фев 2021 | 09:25

По прогнозу Башгидрометцентра, в пятницу, 5 февраля, ожидается облачная погода. В республике продолжится выпадение осадков в виде дождя и снега, в отдельных районах будет туман. Температура воздуха днем колеблется от -2° до +3°. Синоптики предупреждают об образовании гололеда. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного.







В субботу, 6 февраля, погода в регионе изменится, плюсовой температуры не ожидается. Столбик термометра ночью опустится до 0° и -5°, такая же температура сохранится днем. А вечером грядет похолодание до -8°, -13°. По прежнему высока вероятность выпадения дождя и мокрого снега. Возможна метель и появление на дорогах снежных заносов. Ветер южный, с переходом на западный умеренный, местами порывы до сильного.

Самым холодным днем станет воскресенье, 7 февраля. Температура воздуха ночью отпустится до -16°, -21°, при прояснениях до -26°, днем -15°, -20°. Синоптики обещают снегопад и метель в отдельных районах. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного.

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https://newsbash.ru/weather Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь:



