В Белорецком районе 100 работников хлебокомбината остались без работы

Белорецкий район | 05 фев 2021 | 09:30

Власти Белорецкого района Башкирии разбираются с массовым увольнением заводчан. Накануне 100 работников местного хлебокомбината, который входит в магнитогорский холдинг «Ситно» остались без работы. Руководители заявили о том, что предприятие закрывается на реконструкцию. Как сообщили работники, продлится она год.







«Руководство комбината до сих пор не озвучило официальную причину закрытия БХК. Со слов сотрудников, их попросили написать заявление по собственному желанию — заверив, что через год снова примут их на работу. Кому-то якобы предложат новое место работы. Растерянные и напуганные люди не догадались обратиться в прокуратуру. Новость о закрытии была для них как снег на голову», — рассказал глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Некоторые заводчане признались, что написали заявление об увольнении по собственному желанию после давления руководства. Уволенные сотрудники Белорецкого хлебокомбината вместе с администрацией муниципалитета готовят коллективное заявление в прокуратуру и просят провести проверку соблюдения норм трудового законодательства.

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