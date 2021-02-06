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Житель Давлеканово нашел в хлебе обручальное кольцо и вернул его хозяйке

Житель Давлеканово нашел в хлебе обручальное кольцо и вернул его хозяйке

Давлекановский район | 06 фев 2021 | 09:56

В Башкирии житель города Давлеканово нашел в буханке хлебе обручальное кольцо после чего отыскал его владелицу, как пишет газета "Аслыкуль".

Николай получил хлеб от своего приятеля. Во время ужина мужчина разрезал буханку и заметил внутри золотое кольцо. 

После этого Николай решил выяснить имя владелицы, чтобы вернуть ей украшение. В торговой точке он узнал адрес хлебопекарни, где и нашлась хозяйка. 

Женщина рассказала, что сняла обручальное кольцо перед началом своей смены, а после уже не смогла найти его. Она предположила, что в процессе работы случайно смахнула свое украшение в тесто.

Ранее сообщалось о том, что в Давлеканово ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 110 мест, а в ближайшее время планируется ввод еще одного дошкольного учреждения на 130 мест.

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Источник: ren.tv

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