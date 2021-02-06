Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Бирске из-за потепления закрыли ледовую переправу

В Бирске из-за потепления закрыли ледовую переправу

В Бирске из-за потепления закрыли ледовую переправу

Бирский район | 06 фев 2021 | 13:47

Сегодня, 6 февраля, в Башкирии прекратила работу одна ледовая переправа. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в связи с погодными условиями. Теперь автомобилистам предстоит искать пути объезда.

Из-за резкого потепления закрылась ледовая переправа через реку Белая под Бирском. Как отметили в экстренном ведомстве, переправа возобновит работу, как только в республике вновь похолодает. А пока переезжать по льду реки не безопасно.

Напомним, в эти дни в регионе стоит весенняя погода. Синоптики Башгидрометцентра сообщают, что уже в ночь на воскресенье в регионе начнется резкое похолодание.

Ранее сообщалось о том, что главе администрации Бирского района приобрели жилье, нарушив закон

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: