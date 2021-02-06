Стало известно, где в Уфе появится новое кладбище

Уфа | 06 фев 2021 | 15:43

В Уфе планируется построить новое кладбище. Об этом накануне, 5 февраля, сообщили в городской мэрии. Как пояснили городские власти, строить будут в полутора километрах севернее от уже существующего кладбища «Северное», в промзоне.







— Новое кладбище будет не расширением Северного кладбища в сторону жилого сектора. Оно будет расположено еще дальше от поселков. Расстояние до жилой зоны поселка Тимашево составляет более 3,5 км, до поселка Максимовка — более 4 км, — сообщили в мэрии. — Для обслуживания нового объекта проектируется необходимая инфраструктура, парковочные места легкового транспорта и автобусов. Кроме того, будет построена подъездная дорога от автодороги в поселок Новые Черкассы.



В мэрии отдельно уточнили, что новое кладбище не повлияет на качество питьевой воды в ближайших населенных пунктах.

— Ливневые и талые воды с проектируемой территории отводятся в канализацию и затем будут собираться в проектируемые очистные сооружения проточного типа с аккумулирующим резервуаром, — рассказали городские власти. — Кроме того, ливневые потоки перехватываются насыпью объездной дороги и дорогой местного значения. Таким образом, к жилым массивам они не проникают.

В мэрии объяснили, что организация новых мест погребения — это объективная необходимость, так как в резерве кладбища «Северное-2» остается менее пяти гектаров, которые, предположительно, будут заполнены к июлю 2021 года.

— Выбор территории в северной промзоне продиктован тем, что резерв подходящих для таких объектов территорий в городе практически исчерпан, — добавили в мэрии.

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