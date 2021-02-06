Стало известно, где в Уфе появится новое кладбище
Уфа | 06 фев 2021 | 15:43
В Уфе планируется построить новое кладбище. Об этом накануне, 5 февраля, сообщили в городской мэрии. Как пояснили городские власти, строить будут в полутора километрах севернее от уже существующего кладбища «Северное», в промзоне.
— Новое кладбище будет не расширением Северного кладбища в сторону жилого сектора. Оно будет расположено еще дальше от поселков. Расстояние до жилой зоны поселка Тимашево составляет более 3,5 км, до поселка Максимовка — более 4 км, — сообщили в мэрии. — Для обслуживания нового объекта проектируется необходимая инфраструктура, парковочные места легкового транспорта и автобусов. Кроме того, будет построена подъездная дорога от автодороги в поселок Новые Черкассы.
В мэрии отдельно уточнили, что новое кладбище не повлияет на качество питьевой воды в ближайших населенных пунктах.
В мэрии объяснили, что организация новых мест погребения — это объективная необходимость, так как в резерве кладбища «Северное-2» остается менее пяти гектаров, которые, предположительно, будут заполнены к июлю 2021 года.