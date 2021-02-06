В Башкирии серьезно похолодает

| 06 фев 2021 | 20:14

Подтаявший снег и образовавшиеся из-за потепления лужи на дорогах уже к началу следующей недели превратятся в бесплатный каток. В Башкирии, по прогнозам синоптиков, серьезно похолодает.







Смена погодных условий ожидается уже в субботу, 6 февраля. В течение дня по республике будут идти снег, дождь, ветер разгонится до 15-20 метров в секунду. В воскресенье 7 февраля погода чуть утихнет, но местами все же возможна метель.



На дорогах Башгидрометцентр прогнозирует снежные переметы, гололедицу. А температура воздуха продолжит падать. Ночью ожидается от -16 до -21 градусов, а при прояснениях – все -26 градусов. Днем температура воздуха будет составлять около -15, -20 градусов. В целом начало недели, по мнению синоптиков, будет на 6-8 градусов морознее, чем обычно.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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