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В Башкирии температура воздуха местами опустится до -25 градусов

В Башкирии температура воздуха местами опустится до -25 градусов

| 07 фев 2021 | 10:01

В воскресенье, 7 февраля в республике ожидается резкое похолодание, сообщает Башгидромет.

Температура воздуха днем составит -14,-19°, будет идти небольшой снег, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, накат. Ночью столбик термометра опустится до -15,-20°, местами до -25°. 

В последующие два дня станет еще холоднее. В понедельник, 8 февраля, днем ожидается -19,-24°, ночью -20,-25°, при прояснениях до -30°. Во вторник, 9 февраля, -24,-29°, при прояснениях до -34°, днем -20,-25°.

Небольшой снег будет идти до ночи с понедельника на вторник. После этого существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa.aif.ru

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