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ЗАГСам Башкортостана разрешили регистрировать молодоженов в торжественной обстановке

ЗАГСам Башкортостана разрешили регистрировать молодоженов в торжественной обстановке

Коронавирус в Башкирии | 08 фев 2021 | 09:16

29 января текущего года прошло заседание оперативного штаба Государственного комитета РБ по делам юстиции по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На совещании обсуждался вопрос об ограничительных мерах, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Там было принято решение начальникам отделов ЗАГС регистрировать молодоженов в торжественной обстановке. Приглашенных гостей должно быть не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования.

Также сохраняется обязательное использование средств индивидуальной защиты дыхания (масок, респираторов).


«Ранее при торжественной регистрации брака разрешалось присутствие не более 5 приглашенных гостей», — добавили в пресс-службе Госкомитета РБ по делам юстиции.
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Источник: gtrk.tv

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