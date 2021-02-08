В Башкортостане назвали число обманутых дольщиков

| 08 фев 2021 | 11:31

В едином реестре проблемных объектов в Башкирии на сегодняшний день числится 125 домов с 7063 обманутыми дольщиками. Об этом 8 февраля на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил замминистра строительства и архитектуры Артём Ковшов.







По его словам, больше всего проблемных объектов и дольщиков в Уфе и в Уфимском районе. 43 и 4135, 37 и 1293 соответственно. На третьей строке идёт Иглинский район – здесь 13 проблемных домов с 677 дольщиками. Такие объекты расположены на территории 15 муниципалитетов Башкирии.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал сроки сдачи трёх проблемных домов в республике. До этого руководитель региона заявлял, что к 2023 году в республике не должно быть обманутых дольщиков.





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