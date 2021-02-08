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В Башкортостане похолодает до -33 градусов

В Башкортостане похолодает до -33 градусов

| 08 фев 2021 | 20:28

В республике ожидается сильное похолодание – 9 февраля температура воздуха опустится до -28, -33 градусов ночью. Днем потеплеет до -18, -23 градусов. Об этом сообщили в Башгидромете.

Осадков в целом по Башкирии не ожидается, выглянет солнце.

В Уфе, в свою очередь, тоже будет морозно – днем столбики термометра покажут -21 градус, ночью похолодает до -27.

Днем пройдет небольшой снег, ожидается ясная погода. После обеда усилится ветер до 8-10 м/с.

Такой характер погоды сохранится в регионе до пятницы, в выходные ожидается теплая погода и снег.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru

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