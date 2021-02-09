Глава Белорецкого района предложил вариант по спасению леса на Инзерских зубчатках
Белорецкий район | 09 фев 2021 | 12:05
Глава Белорецкого района Андрей Иванюта вновь высказался о вырубке леса на Инзерских Зубчатках. На своей странице в социальной сети чиновник рассказал о посещении места с депутатами, представителями Минлесхоза, предприятия «Уфимский фанерный комбинат» и туристами.
По его словам, здесь обсуждались предложения по спасению леса на маршруте. Глава муниципалитета признал, что единственный эффективный вариант — официально оформить туристический участок и прилегающие к ним территории.
Напомним, ранее сообщалось, что от туристов поступило сообщение о вырубке этого места. Уфимка Рита Гринберг отмечала, что туристов уверяли, что лес вдоль тропы вырубаться не будет. Также был запрещен заброс туристов, так как дорога могла прийти в негодность, однако сейчас по ней ездят лесовозы. Позже на место вырубки выезжал и глава района Андрей Иванюта, отметив после, что запретить валку он не может из-за отсутствия полномочий. Позже на проблему обратил внимание председатель Курултая Константин Толкачев.