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Глава Белорецкого района предложил вариант по спасению леса на Инзерских зубчатках

Глава Белорецкого района предложил вариант по спасению леса на Инзерских зубчатках

Белорецкий район | 09 фев 2021 | 12:05

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта вновь высказался о вырубке леса на Инзерских Зубчатках. На своей странице в социальной сети чиновник рассказал о посещении места с депутатами, представителями Минлесхоза,  предприятия «Уфимский фанерный комбинат» и туристами.

По его словам, здесь обсуждались предложения по спасению леса на маршруте. Глава муниципалитета признал, что единственный эффективный вариант — официально оформить туристический участок и прилегающие к ним территории.

«Показали масштаб вырубки и вреда, наносимого известному турмаршруту.  Пока склоняемся к наиболее возможному сейчас варианту – начать официальное оформление существующих туристических маршрутов и сохранение  прилегающей к ним территории. Надеюсь, что в среду в Правительстве республики будет принято решение и план действий», — заявил Андрей Иванюта.

Напомним, ранее сообщалось, что от туристов поступило сообщение о вырубке этого места. Уфимка Рита Гринберг отмечала, что туристов уверяли, что лес вдоль тропы вырубаться не будет. Также был запрещен заброс туристов, так как дорога могла прийти в негодность, однако сейчас по ней ездят лесовозы. Позже на место вырубки выезжал и глава района Андрей Иванюта, отметив после, что запретить валку он не может из-за отсутствия полномочий.  Позже на проблему обратил внимание председатель Курултая Константин Толкачев. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Андрея Иванюты

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