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В России до осени продлили упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности

В России до осени продлили упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности

| 09 фев 2021 | 14:04

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действие упрощенного порядка установления или подтверждения инвалидности. Он будет функционировать до 1 октября 2021 года. Такое решение принято из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране, сообщает «ТАСС».

Согласно документу, автоматически продлевается ранее установленная инвалидность на полгода. Тем, кто проходит эту процедуру впервые, не надо будет проходить дополнительные обследования.


«Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения», — говорится в документе.
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Источник: gorobzor.ru

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