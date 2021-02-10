В Башкирии прогнозируют потепление

| 10 фев 2021 | 09:12

В Башкирии синоптики обещают потепление. В ближайшие два дня температура с -33° опустится днем до -5°. Прогнозируется также небольшой снег.







10 февраля обещают восточный умеренный ветер, местами днем пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем -16,-21°, по югу до -12°.



11 февраля также обещают небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью -19,-24°, днем -12,-17°, по югу республики ночью -14,-19°, днем -5,-10°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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