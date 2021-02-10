В Уфе коммунальщики завалили снегом построенную жителями детскую горку

Уфа | 10 фев 2021 | 12:02

В одном из уфимских дворов сотрудники коммунальных служб завалили снегом единственную детскую горку. Хотя жильцы настоятельно просили обойти стороной развлечение для детей.







Двор уфимцев завалило снегом, однако коммунальные службы не торопились расчищать дороги. Тогда жильцы взяли всё в свои руки – они сами отправили заявку, дождались коммунальщиков и сразу попросили не трогать ледяную горку. Уфимцы самостоятельно построили её для своих малышей.



В социальных сетях жильцы домов рассказали, что их просьбу наглым образом проигнорировали. Теперь ребята остались без единственного развлечения, ведь во дворе нет даже детской площадки.

Вот приехали к нам двор чистить, после заявки, естественно. И специально завалили нашу горку, которую мы, жильцы, дружно делали сами. И так нет детской площадки, так еще и горку уничтожили. Просили их не заваливать горку, но нас проигнорировали. Ну зачем так делать-то? Дети с удовольствием катались. Места для этого снега полно чуть в стороне. Бессовестные.



Конечно, жильцы собираются раскопать и вновь залить горку.

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