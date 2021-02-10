Стало известно, сколько несовершеннолетних девочек в Башкирии прервали беременность

| 10 фев 2021 | 15:49

По итогам 2020 года 40 из 369 забеременевших несовершеннолетних девочек сделали аборт, передает UfaTime.ru со ссылкой на детского омбудсмена Башкирии Милану Скоробогатову, озвучившей цифры на заседании профильного комитета 10 февраля.







По информации уполномоченной по правам ребенка, двум девочкам было менее 14 лет, решила избавиться от плода одна из них.



Скоробогатова также сообщила, что количество абортов среди несовершеннолетних уменьшается с каждым годом: в 2012 году, для сравнения, прервать беременность пришли 306 из 307 подростков, в 2015 – 127 из 460, а в 2019 – 52 из 402.

Омбудсмен также проинформировала, что в 2020 году педофилы совратили 504 девочки в возрасте до 14 лет, 303 – от 15 до 18 лет. Пострадали также 17 мальчиков до 14 лет и 4 – от 15 до 18 лет.





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