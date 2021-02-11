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В Башкирии прогнозируется плюсовая температура

В Башкирии прогнозируется плюсовая температура

| 11 фев 2021 | 08:59

Сегодня днем пройдет небольшой снег, по югу до умеренного, на дорогах будет гололедица. Температура воздуха составит -11…-16 градусов, по югу до -5 градусов.

В пятницу ночью ожидается снег, в некоторых частях до сильного. В отдельных районах будет наблюдаться гололед, снежные заносы, накат и гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -8…-13 градусов, по северу при прояснениях до -18…-23 градусов. Днём потеплеет до -1…-6 градусов, однако в северной части республики ожидается -11 градусов.

В субботу в Башкирию придет плюсовая температура. Ночью пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый, также будут наблюдаться снежный накат и гололедица. Ночью температуру воздуха составит -1…-6 градусов, днём -2…+3 градуса. 

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: mkset.ru

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