Башкортостан попал в топ антирейтинга по фактам злоупотребления должностными полномочиями

| 11 фев 2021 | 10:22

За 2020 год в Башкирии зарегистрировано 193 факта злоупотребления должностными полномочиями (285 статья УК – прим. редакции). Это самая большая цифра среди регионов страны. Соответствующая информация опубликована на портале правовой статистики Генпрокуратуры России.



В тройку лидеров по данному показателю также вошли Дагестан – 115 преступлений и Татарстан – 89. Москва заняла четвёртую позицию в антирейтинге.



Ранее сообщалось, что Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по дефициту бюджета за прошлый год.



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