В Уфе жителей аварийных домов переселили в гниющие новые дома

Уфа | 11 фев 2021 | 11:20

Пресс-служба Общественного народного фронта сообщила, что в администрацию Уфимского района направлено обращение с призывом провести экспертизу технического состоянию домов в Подымалово, куда переселили десять семей из аварийного жилья. Активисты назвали постройки домами, «которые больше похожи на садовые домики, а не на капитальное жилье для круглогодичного проживания».







По информации ОНФ, в жилищах переселенцев были обнаружены «покрытые плесенью полы и стены, гниющие деревянные конструкции». Проблемой стал и обогрев строений, для которого жителям приходится использовать электрические конвекторы.

«Сливная система не отвечает нормам, постоянно переполняется, и хозяевам приходится еженедельно пользоваться услугами ассенизаторов, а это также означает дополнительные расходы за содержание», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Башкирии Виталий Брыкин.

Брыкин отметил в своем комментарии, что после вмешательства ОНФ застройщик отремонтировал проблемные дома, из-за чего жильцам пришлось тратиться на аренду жилья или жить у родственников, однако «ситуация лучше не стала».

«Комфорта и тепла как не было, так и нет. С наступлением февральских холодов проживание в «новом аварийном» жилье стало и вовсе невыносимым. Промерзшие полы, покрытые инеем подоконники и двери, замерзшие, а поэтому неработающие водопровод и канализация – в таких условиях живут люди сегодня», – отметил Брыкин.

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Фото: ОНФ