В Уфе жителей аварийных домов переселили в гниющие новые дома
Уфа | 11 фев 2021 | 11:20
Пресс-служба Общественного народного фронта сообщила, что в администрацию Уфимского района направлено обращение с призывом провести экспертизу технического состоянию домов в Подымалово, куда переселили десять семей из аварийного жилья. Активисты назвали постройки домами, «которые больше похожи на садовые домики, а не на капитальное жилье для круглогодичного проживания».
По информации ОНФ, в жилищах переселенцев были обнаружены «покрытые плесенью полы и стены, гниющие деревянные конструкции». Проблемой стал и обогрев строений, для которого жителям приходится использовать электрические конвекторы.
Брыкин отметил в своем комментарии, что после вмешательства ОНФ застройщик отремонтировал проблемные дома, из-за чего жильцам пришлось тратиться на аренду жилья или жить у родственников, однако «ситуация лучше не стала».