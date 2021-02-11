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Жители Салаватского района просят разобраться с отоплением в детском саду

Жители Салаватского района просят разобраться с отоплением в детском саду

Салаватский район | 11 фев 2021 | 15:01

На электронную приемную правительства республики поступило сообщение от жителей Салаватского района. По словам обратившихся, в деревне Мечетлино есть детский сад, в котором не соблюдаются условия для комфортного и безопасного пребывания детей. Родители утверждают, что столбик термометра в помещении показывает всего 12-13°. В самом здании находиться невозможно – пахнет сыростью и очень холодно.

— Отопление печное, толком не топят, говорят, что нет сухих дров. Бросят в печь одно большое бревно и оно целый день лежит дымит. Заведующая в курсе, но мер не предпринимает. На окнах с внутренней стороны висят сосульки, на потолке снег, а на стенах сырость. Как детям ходить в такой детский сад? Прошу помочь и принять меры, — сказано в письме.

Напомним, ранее в сообщалось о некачественном питании в уфимском дошкольном учреждении. Родительница одного из воспитанников сообщила, что ее ребенок питается только хлебом и чаем. По словам женщины, еду, которую предлагают детям, не стал бы есть и взрослый человек.

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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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