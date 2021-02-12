Синоптики рассказали об аномальной погоде в Башкортостане
| 12 фев 2021 | 09:06
По данным специалистов, 12 февраля, в пятницу жителей региона ожидает снег, переходящий в мокрый, по северу небольшой. Местами гололед. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8,-13°, по северу -18,-23°, днем -1,-6°, по северу до -12°.
13 февраля, в субботу сильный снег с дождем, на дорогах возможно образование льда. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснениях до -12°, днем +4,-1°.
14 февраля, в воскресенье, погода также будет аномальной для последнего месяца зимы. Тепло, сыро и снежно. Ветер южный с переходом на западный умеренный в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем 0,-5°.