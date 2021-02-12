В России планируют изменить телефонные номера для междугородних звонков

| 12 фев 2021 | 11:43

Вместо цифры «8» при наборе междугородних телефонных номеров с 2025 года нужно будет набирать «0». Соответствующий проект приказа российское министерство цифрового развития опубликовало на федеральном портале проектов нормативных актов.







»<…> осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн =0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00», — цитирует документ ТАСС. Таким образом ноль заменит восьмерку при междугородних переговорах, а «00» — при международных.

С такой же инициативой Минкомсвязи РФ (прежнее название Минцифры РФ) выступало еще в 2017 году. Тогда планировалось заменить телефонные коды с 2020 года, пишет агентство.





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