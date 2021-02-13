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В Башкирии прогнозируются дождь, гололед и туман

В Башкирии прогнозируются дождь, гололед и туман

| 13 фев 2021 | 09:32

По прогнозу «Башгидрометцентра» в грядущие выходные ожидается снег, дождь, гололед и туман. Температура воздуха будет не сильно холодной, ветер обещают порывистый.

13 февраля ожидаются местами небольшие осадки в виде снега и дождя, туман, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях -10,-15°, днем -2,+3°.

14 февраля по прогнозу небольшой мокрый снег, переходящий в снег, местами гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем -1,-6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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