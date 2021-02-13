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Уфимский врач Глеб Глебов вышел из партии «Единая Россия»

Уфимский врач Глеб Глебов вышел из партии «Единая Россия»

| 13 фев 2021 | 16:56

Врач ковид-госпиталя в Зубово вышел из партии «Единая Россия» спустя 4 месяца после вступления в ее ряды. Медик вчера сдал партийный билет и написал заявление об уходе. По его словам, партия оказалась «мыльным пузырем, где главной задачей является не помощь людям».

— Я вступил туда по глупости, хотел что-то исправить в жизни людей. Но после того как меня перестали приглашать на встречи, а мои инициативы либо топились, либо не реализовывались без меня, понял — мне с ними не по пути, — говорит Глеб. — Нельзя одной рукой лечить людей, а другой поступать с ними несправедливо. Я пожалел, что туда вступил.

Медик отметил, что никто из членов партии ему ни слова не сказал после его решения. Сейчас в планах у врача действовать в другом направлении: вместе с «добрыми людьми» он планирует закупить планшеты для пациентов всех ковид-госпиталей в городе: по четыре на каждый. Делает он это, говорит Глебов, чтобы больные могли общаться с родными по видеосвязи, ибо многие не видят их месяцами.

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Источник: ufa1.ru

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