В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима

Коронавирус в Башкирии | 14 фев 2021 | 12:22

Россиянам не нужно будет носить маски, когда больше половины населения поставит прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявил замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.







«До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», — пояснил он. Его слова приводит издание «Говорит Москва».



Эксперт также сказал, что использование средств индивидуальной защиты — это эффективный механизм сдерживания эпидемии. Благодаря введенным ограничениям удалось сдержать эпидемию в контролируемых пределах, пояснил он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram