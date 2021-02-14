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Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова родила четвертого ребенка

Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова родила четвертого ребенка

| 14 фев 2021 | 21:05

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных популярная певица Татарии и Башкирии Гузель Уразова родила четвертого ребенка. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в инстаграме.

– Родилась наша долгожданная дочь, – написала Уразова.

Ее пост за 20 минут набрал тысячи лайков и столько же комментариев от поздравляющих ее поклонников. Согласно геотеку публикации, звезда эстрады родила девочку в одном из медучреждений города Казани.

Певица также опубликовала фотографию бирки с роддома. На ней написано, что рост новорожденной малышки 55 см, а вес 3770 грамм.

В семье Гузель и ее супруга Ильдара растут еще трое детей: дочки Эллари и Камилла и сын Самир. О своей очередной беременности Уразова сообщила еще в августе 2020 года. За два месяца до родов она поразила фанатов своей энергичностью во время выступления на открытии магазина в торговом центре.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: инстаграм Гузель Уразовой

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