Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова родила четвертого ребенка

| 14 фев 2021 | 21:05

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных популярная певица Татарии и Башкирии Гузель Уразова родила четвертого ребенка. Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в инстаграме.







– Родилась наша долгожданная дочь, – написала Уразова.



Ее пост за 20 минут набрал тысячи лайков и столько же комментариев от поздравляющих ее поклонников. Согласно геотеку публикации, звезда эстрады родила девочку в одном из медучреждений города Казани.



Певица также опубликовала фотографию бирки с роддома. На ней написано, что рост новорожденной малышки 55 см, а вес 3770 грамм.

В семье Гузель и ее супруга Ильдара растут еще трое детей: дочки Эллари и Камилла и сын Самир. О своей очередной беременности Уразова сообщила еще в августе 2020 года. За два месяца до родов она поразила фанатов своей энергичностью во время выступления на открытии магазина в торговом центре.





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Фото: инстаграм Гузель Уразовой