Жители Башкортостана отдохнут сразу 3 дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества

| 15 фев 2021 | 09:14

Жителей Башкирии ждет сразу три выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества.



В этом году праздник приходится на вторник. Так, выходные продлятся с 21 по 23 февраля. Отдых решили сделать непрерывным, в связи с чем, суббота, 20 февраля, объявлена рабочий днём за 22 февраля. При этом продолжительность рабочего дня не сокращается.



Таким образом, после шестидневной рабочей недели жителей республики ждет сразу три выходных дня.



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