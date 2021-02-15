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Жители Башкортостана отдохнут сразу 3 дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества

Жители Башкортостана отдохнут сразу 3 дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества

| 15 фев 2021 | 09:14

Жителей Башкирии ждет сразу три выходных в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В этом году праздник приходится на вторник. Так, выходные продлятся с 21 по 23 февраля. Отдых решили сделать непрерывным, в связи с чем, суббота, 20 февраля, объявлена рабочий днём за 22 февраля. При этом продолжительность рабочего дня не сокращается.

Таким образом, после шестидневной рабочей недели жителей республики ждет сразу три выходных дня.

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Источник: mkset.ru

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