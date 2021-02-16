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Названы популярные имена, которые давали новорожденным детям в Башкирии в 2020 году

Названы популярные имена, которые давали новорожденным детям в Башкирии в 2020 году

| 16 фев 2021 | 14:50

Заместитель председателя госкомюстиции Башкирии Альмира Султанова сообщила, как называли родители своих детей в 2020 году. Некоторые мамы и папы давали своим малышам имена исторических личностей.

Популярными именами среди новорожденных мальчиков республике в прошлом году стали: Айдар, Александр, Алмаз, Амир, Арслан, Артем, Артур, Богдан, Дамир, Даниил, Данил, Дмитрий, Егор, Иван, Илья, Карим, Кирилл, Максим, Матвей, Никита, Роман, Тимур, Эмиль, Ярослав.

Необычными стали имена Аполлон, Биньямин, Ванцетти, Дантес, Зейд, Кавин, Кенан, Лазарь, Лео, Михаэль, Омур, Рем, Роландо, Ромуаль, Святогор, Стивен.

Распространенными именами девочек стали Агата, Аделина, Азалия, Айзиля, Айлина, Александра, Амелия, Валерия, Варвара, Виктория, Дарина, Ева, Карина, Кира, Мария.

Редко встречались такие, как Версалия, Веселина, Витэль, Каталина, Кирьяна, Ларина, Мава, Малалика. Руана, Санти, Саяна,  Уралия, Элия.

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Источник: ufa.aif.ru

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