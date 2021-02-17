В Башкортостане сохранится температура до -30 градусов
| 17 фев 2021 | 09:04
Башгидрометцентр опубликовал погоду на ближайшие дни.
Сегодня днем ожидается днем -15,-20°, местами до -25°.
18 февраля температура воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях до -33°, днем -13,-18°. По юго-востоку республики облачная погода. Временами пройдет снег, низовые метели, на отдельных участках дорог снежные заносы. Температура воздуха ночью -15,-20°, днем -11,-16°.
19 февраля местами пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -22,-27°, при прояснениях до -32°, днем -13,-18°.