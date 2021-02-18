В Башкирии синоптики прогнозируют метель и холод

| 18 фев 2021 | 09:25

Башгидрометцентр сообщил о характере погоды на ближайшие два дня. По прогнозу 18 и 19 февраля в регионе ожидается небольшой снег и гололедица, ветер и резкое понижение температуры.







18 февраля ночью местами, днем по республике небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -23,-28°, местами до -33°, днем -12,-17°. По югу республики снег, местами до сильного, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -18,-23°, днем -12,-17°.



19 февраля местами небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -21,-26°, местами до -32°, днем -12,-17°, местами до -23°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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