Синоптики Башкортостана прогнозируют гололедицу и метель
| 19 фев 2021 | 09:09
В Башкирии обещают ухудшение погоды. В регионе прогнозируют 19 и 20 февраля облачность, гололедицу, северный ветер и снежные заносы с метелями.
19 февраля обещают облачную погоду с прояснениями. Небольшой снег, в юго-восточных районах ночью метель. На дорогах гололедица, по юго-востоку снежные заносы. Ветер северный, с переходом на юго-западный умеренный, ночью по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем -13,-18°.
20 февраля небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20,-25°, при прояснениях -27,-32°, днем -15,-20°.