Синоптики Башкортостана прогнозируют гололедицу и метель

| 19 фев 2021 | 09:09

В Башкирии обещают ухудшение погоды. В регионе прогнозируют 19 и 20 февраля облачность, гололедицу, северный ветер и снежные заносы с метелями.







19 февраля обещают облачную погоду с прояснениями. Небольшой снег, в юго-восточных районах ночью метель. На дорогах гололедица, по юго-востоку снежные заносы. Ветер северный, с переходом на юго-западный умеренный, ночью по юго-востоку порывы до сильного. Температура воздуха днем -13,-18°.



20 февраля небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20,-25°, при прояснениях -27,-32°, днем -15,-20°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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