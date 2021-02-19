Жителей Башкирии в марте ждут длительные выходные

| 19 фев 2021 | 09:42

После небольших каникул в феврале, связанных с Днем защитника Отечества, в марте жителей Башкирии ждут еще одни. Благодаря празднованию Международного женского дня, выходные продляться еще почти неделю.







8 марта в 2021 году выпадает на понедельник, следовательно, никаких переносов нерабочих дней не будет. Выходные, начавшиеся в субботу и воскресенье, продолжаться 6, 7 и 8 числа. Также стоит отметить, что рабочий день в пятницу сокращаться на один час не будет. Он не является предпраздничным.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году жители Башкирии отметят еще один праздник – День ветерана труда. Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ пока еще рассматривают закон об его принятии. Согласно правкам дата будет установлена 18 января. Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что День ветерана труда станет символом признания заслуг всех жителей Башкортостана, чьим трудом создается благосостояние республики.





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Фото: newsbash.ru