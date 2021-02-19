В Мишкинском районе частная фирма сливала отходы канализации прямо в почву

Мишкинский район | 19 фев 2021 | 18:02

В Мишкинском районе Башкирии частная фирма сливала отходы канализации прямо в почву – в поле, роще, а также на мусорном полигоне. Факты нарушений вскрыли активисты Общероссийского народного фронта, сообщил на своей странице в Facebook депутат Госсобрания-Курултая РБ Яков Кугубаев.







«Эти проблемы есть практически во всех районах, например, на Бирском полигоне под управлением ООО "Табигат" опять начали складывать мусор на неподготовленую площадку - прямо на землю в которую впитывается инфильтрат и отравляет грунтовые воды! Жители пишут, жалуются, даже звонят!» – написал депутат.



Кугубаев сообщил, что готовит депутатские запросы в министерство природопользования и экологии республики, руководителям администраций районов, в которых обнаружены факты нарушений, а также в прокуратуру и главе республики.

В социальных сетях сообщают, что компания, которая сливала отходы в поле в Мишкинском районе, принадлежит депутату местного совета Радику Шамсутдинову.





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