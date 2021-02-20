В Башкирии местами похолодает до -37 градусов

| 20 фев 2021 | 09:18

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие дни в Башкирии. В республике установится морозная погода.



Сегодня, 20 февраля, в регионе пройдет снегопад. Местами на дорогах будут снежные накаты и гололедица. Ночью столбик термометра покажет -19, -24°, при прояснениях -30°. Днем же потеплеет -15°. Ветер западный с переходом на северо-западный.







Завтра, 21 февраля, на дорогах сохранится опасная ситуация — гололедица и накат. Ночью при прояснениях будет морозная температура — -32,-37°. Днем столбик термометра покажет -18,-23°, в отдельных районах -28°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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