В Башкирии местами похолодает до -37 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на предстоящие дни в Башкирии. В республике установится морозная погода.
Сегодня, 20 февраля, в регионе пройдет снегопад. Местами на дорогах будут снежные накаты и гололедица. Ночью столбик термометра покажет -19, -24°, при прояснениях -30°. Днем же потеплеет -15°. Ветер западный с переходом на северо-западный.
Завтра, 21 февраля, на дорогах сохранится опасная ситуация — гололедица и накат. Ночью при прояснениях будет морозная температура — -32,-37°. Днем столбик термометра покажет -18,-23°, в отдельных районах -28°.