Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Уроженка Уфы стала Президентом России

Уроженка Уфы стала Президентом России

Уроженка Уфы стала Президентом России

Уфа | 21 фев 2021 | 10:08

Женщина родом из Уфы поменяла имя и фамилию на «Президент России». Удивительные документы опубликовали журналисты издания Mash.

Все произошло в городе Зеленодольск. Минувшим летом 39-летняя Ирина Калимуллина пришла в паспортный стол и заказала смену имени и фамилии. Неизвестно, зачем она решила это сделать, но с того момент ее зовут Президент Россия Викторовна.

Как видно по опубликованному скану документа, женщина родом из Уфы. При этом известно, что мать России ее креатив не оценила и требует вернуть все, как было.

Удивительная женщина, кстати, недавно попалась на курении в поезде Нижневартовск-Москва. По данным Mash, за административное нарушение ей был выписан штраф.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: