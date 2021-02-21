Уроженка Уфы стала Президентом России

Уфа | 21 фев 2021 | 10:08

Женщина родом из Уфы поменяла имя и фамилию на «Президент России». Удивительные документы опубликовали журналисты издания Mash.







Все произошло в городе Зеленодольск. Минувшим летом 39-летняя Ирина Калимуллина пришла в паспортный стол и заказала смену имени и фамилии. Неизвестно, зачем она решила это сделать, но с того момент ее зовут Президент Россия Викторовна.



Как видно по опубликованному скану документа, женщина родом из Уфы. При этом известно, что мать России ее креатив не оценила и требует вернуть все, как было.



Удивительная женщина, кстати, недавно попалась на курении в поезде Нижневартовск-Москва. По данным Mash, за административное нарушение ей был выписан штраф.





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