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Дворник из Уфы Юрий Ветлугин стал гостем программы Максима Галкина

Дворник из Уфы Юрий Ветлугин стал гостем программы Максима Галкина

Уфа | 21 фев 2021 | 11:57

Дворник Юрий Ветлугин из Уфы побывал в Останкино. Как он сообщил на своей странице в соцсетях, он вместе с фотографом Романом Филипповым побывал на записи программы «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

«Делаю пост, потому что все спрашивают, когда будет выпуск. А мы сами не знаем, нам до сих пор не сказали!», – отметил Юрий.

Также ранее Ветлугин сообщил, что он впервые приехал в Москву. Столица России, по его словам, очень красивая.

Подписчики дворника из Уфы в комментариях отметили, что с нетерпением будут ждать выпуск передачи. Также большинство читателей выразили радость, что жизнь Юрия налаживается.

Напомним, история Юры захватила соцсети своей драматичностью и трогательностью. У обычного дворника с третьей группой инвалидности был огромный долг, который образовался из-за мошенников. Фотограф Роман Филиппов устроил фотосессию Юрию в стиле журнала GQ и рассказал о его положении. Пользователи соцсети в течение суток собрали необходимую сумму.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Юрия Ветлугина

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