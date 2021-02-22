Илья Варламов прокомментировал пост Радия Хабирова

Блогер Илья Варламов отреагировал на пост Радия Хабирова в социальных сетях.
— Насколько я понял, Радий Хабиров приглашает нас в Уфу. От себя могу сказать, что готов приехать и помочь добрым советом! Буду рад, если своё 450-летие столица Башкирии встретит обновлённой, красивой и комфортной для всех, а вовсе не погрязшей в старых представлениях о развитии города.
В целом Радий Хабиров позитивно оценил труд блогеров. Он написал, что книга «классная», в ней нет менторства, есть желание сделать города лучше, красивее. При этом Радий Хабиров отметил, что авторы книги «никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую ниже историю из-под забора, и пытались формировать определенный флёр…»
Радий Хабиров сообщил, что хочет подарить эту книгу главе каждого муниципалитета. Он шутливо написал:
— Уже бегаем ищем, скупаем.
А Илья Варламов, тем временем, поспешил сообщить, где и как заказать книгу.