Илья Варламов прокомментировал пост Радия Хабирова

Уфа | 22 фев 2021 | 19:09

Блогер Илья Варламов отреагировал на пост Радия Хабирова в социальных сетях.



— Насколько я понял, Радий Хабиров приглашает нас в Уфу . От себя могу сказать, что готов приехать и помочь добрым советом! Буду рад, если своё 450-летие столица Башкирии встретит обновлённой, красивой и комфортной для всех, а вовсе не погрязшей в старых представлениях о развитии города.









Напомним, сегодня, 23 февраля, Глава Башкирии написал, что ему подарили книгу «100 советов мэру», одним из авторов которой является Илья Варламов.



В целом Радий Хабиров позитивно оценил труд блогеров. Он написал, что книга «классная», в ней нет менторства, есть желание сделать города лучше, красивее. При этом Радий Хабиров отметил, что авторы книги «никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую ниже историю из-под забора, и пытались формировать определенный флёр…»

Радий Хабиров сообщил, что хочет подарить эту книгу главе каждого муниципалитета. Он шутливо написал:

— Уже бегаем ищем, скупаем.

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Фото: ufacity.info

А Илья Варламов, тем временем, поспешил сообщить, где и как заказать книгу.