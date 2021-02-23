В Башкирии прогнозируется снежная и морозная погода

| 23 фев 2021 | 10:22

В Башкирии в ближайшие два дня пройдет небольшой снег. Как сообщают синоптики Башгидромета, при этом в республике сохранится морозная погода.







По республике 23 февраля пройдет небольшой снег, днем по юго-востоку до умеренного. Местами ожидается метель, на отдельных участках дорог снежные заносы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного Температура воздуха днем составит –19,–24 градуса.



24 февраля местами так же пройдет небольшой снег, метель, на отдельных участках дорог ожидаются снежные заносы. Ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит –26,–31 градусов, при прояснениях до –37 градусов, днем прогнозируется –20,–25 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram