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В Башкирии прогнозируются метель и сильные морозы

В Башкирии прогнозируются метель и сильные морозы

| 25 фев 2021 | 09:15

«Башгидрометцентр» передал прогноз погоды на ближайшие два дня. В республике ожидается метель, сильные морозы и снег.

25 февраля обещают низовую метель, ветер ожидается умеренный северо-западный, днем южный умеренный. Температура воздуха днем составит -19,-24°, в горных районах до -14°.

26 февраля пообщали ночью местами, днем по республике небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -21,-26°, при прояснениях до -31°, днем -13,-18°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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