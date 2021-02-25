В Башкирии прогнозируются метель и сильные морозы

| 25 фев 2021 | 09:15

«Башгидрометцентр» передал прогноз погоды на ближайшие два дня. В республике ожидается метель, сильные морозы и снег.



25 февраля обещают низовую метель, ветер ожидается умеренный северо-западный, днем южный умеренный. Температура воздуха днем составит -19,-24°, в горных районах до -14°.



26 февраля пообщали ночью местами, днем по республике небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -21,-26°, при прояснениях до -31°, днем -13,-18°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram