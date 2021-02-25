Адвокат Урала Рахимова опроверг информацию о его задержании
Уфа | 25 фев 2021 | 14:09
Адвокат сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова опроверг сообщение о его аресте, сообщив, что он живет в Австрии в статусе политического беженца и не может быть взят под стражу. В четверг несколько Telegram-каналов сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.
РИА Новости, со ссылкой на его адвоката Сергея Макаренко, опровергает эту информацию.
Напомним, что в апреле 2014 года следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной продаже акций "Башнефти". Сообщалось, что Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. После этого, якобы, он продал пакеты акций АФК "Система".
Сын бывшего президента республики выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Австрии. Ранее Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, но австрийская сторона отказалась его выдать России.
Читайте также:Урал Рахимов задержан в Вене, решается вопрос об экстрадиции