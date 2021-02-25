Адвокат Урала Рахимова опроверг информацию о его задержании

Уфа | 25 фев 2021 | 14:09

Адвокат сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова опроверг сообщение о его аресте, сообщив, что он живет в Австрии в статусе политического беженца и не может быть взят под стражу. В четверг несколько Telegram-каналов сообщили об аресте Рахимова-младшего в Вене.







РИА Новости, со ссылкой на его адвоката Сергея Макаренко, опровергает эту информацию.

- Эта информация гуляет в интернете со вчерашнего дня. Я скажу вам, что за 10 лет такие сообщения появляются уже не в первый раз. Это абсолютная неправда, вчера вечером с ним разговаривал. Он сначала рассмеялся, а потом возмутился. Он к этому достаточно философски относится, заявил Макаренко.

- Насчет сообщений об аресте и публикаций по сути обвинений, которые ему приписывают, это абсолютно необоснованно, ничем не подтверждённая информация, - сказал адвокат.

Он отметил, в 2017 году Австрия отказалась выдать Рахимова России, так как он живет в Вене в статусе политического беженца.

Напомним, что в апреле 2014 года следственные органы возбудили уголовное дело о незаконной продаже акций "Башнефти". Сообщалось, что Урал Рахимов похитил акции, используя служебное положение отца — первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. После этого, якобы, он продал пакеты акций АФК "Система".



Сын бывшего президента республики выехал из страны еще до возбуждения уголовного дела и теперь живет в Австрии. Ранее Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Рахимова, но австрийская сторона отказалась его выдать России.

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Фото: из открытых источников