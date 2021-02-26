Минтруд РБ сообщил о длинных выходных на 8 марта

| 26 фев 2021 | 22:55

В Минтруде Башкирии напомнили, что на следующей неделе жителей ждут длинные выходные в честь Международного женского дня.



Международный женский день - 8 марта – является в России нерабочим праздничным днем. В текущем году он приходится на понедельник.



«Таким образом, выходными днями в связи с праздничным днем при пятидневной рабочей неделе являются 6, 7 и 8 марта 2021 года», — пояснили в ведомстве.



При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 8 марта в число календарных дней отпуска не включается.



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Фото: newsbash.ru