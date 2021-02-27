В Башкирии из-за метелей на федеральной трассе ограничили движение

| 27 фев 2021 | 10:11

На федеральной автодороге М-5 «Урал» ввели временное ограничение движения. Об этом поздно ночью сегодня, 27 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.



— Движение будет ограничено 27 февраля с 03:30 ночи до 11:00 на участке с 1194+500 по 1363+000 километр. Будьте внимательны, — предупредили спасатели.









Синоптики Башгидрометцентра сегодня прогнозируют гололедицу и сильные порывы ветра.



Ранее из-за плохой погоды в республике на два дня закрывали проезд на автодорогах Магнитогорск — Ира, Сибай — Акъяр, Серменево — Амангильдино — Баймак и Сибай — Кусеево — Халилово.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии с 1 марта установят новый дорожный знак.



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