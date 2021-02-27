Синоптики Башкирии прогнозируют постепенное потепление с метелями

| 27 фев 2021 | 10:26

«Башгидрометцентр» опубликовал прогноз погоды на грядущие выходные. Синоптики пообещали, что морозные дни с понижением температуры до -30,-35° сменятся 27 и 28 февраля на потепление, которое принесет в республику балтийский циклон.



В сообщении метеорологов передается, что повышение дневных температур достигнет -3,-9°, на северо-востоке до до -13°, ночью температура воздуха -7,-12°, по северу республики -14,-19°.







Однако с потеплением придет и снег, местами ожидается метель с усилением ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах пообещали снежные заносы, накат, гололедицу.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram