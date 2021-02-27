В Башкирии на автомобильных трассах продлили ограничение движения

| 27 фев 2021 | 13:57

В Башкирии продлили ограничение движения на участках трасс М-5 и М-7. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, меры действуют для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участках федеральных трасс М-5 «Урал» с километра 1194+500 по километр 1363+000. Также ограничения действуют на трасса М-7 «Волга» с километра 1194 по километр 1290.







Ограничение движения введено близ следующих населенных пунктов:

по М-5: Северное, Богдановка, Октябрьский, Туймазы, Кандры, Старые Богады, Буздяк;

по М-7 продлено ограничение движения: Верхенеяркеево, Асяново, Куккуяново, Кушнаренково;

по М-7 ограничение движения снято: Исаметово, Волково, Подымалово, Вавилово.

Ориентировочное время возобновления движения 15:00 (местное время) 27 февраля 2021 года. Ограничения, введенные из-за непогоды на участке трассы Р-240 Уфа-Оренбург, Западный обход Уфы сняты. Движение возобновлено в штатном режиме.





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