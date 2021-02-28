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В Башкирии синоптики прогнозируют снегопад в последний день зимы

В Башкирии синоптики прогнозируют снегопад в последний день зимы

| 28 фев 2021 | 10:37

В Башкирии ожидается неблагоприятная погода. Как сообщает Башгидромет, в последний день зимы в республике ожидается снегопад.

Так, 28 февраля в Башкирии пройдет снег, в отдельных районах ожидается гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный с переходом днем на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит -2,-7°, по северу до -12°.

В республике 1 марта ночью ожидается небольшой снег, по востоку до умеренного. Днем местами так же пройдет  снег. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит -13,-18°, при прояснениях до -23°, днем -8,-13°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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